TIM a Natale sarà protagonista assoluta nel campo della telefonia. Il provider italiano deve fronteggiare quest’anno più che mai la rivalità di altri operatori molto agguerriti. Il principale avversario di TIM sembra essere Iliad che, grazie alle sue iniziative low cost, riesce a conseguire un ampio successo nel campo della telefonia mobile, in maniera trasversale su tutte le fasce di pubblico.

TIM, le migliori tariffe di Natale sino a 50 Giga per internet

Anche TIM vuole intercettare gli utenti che sono maggiormente interessati alle promozioni low cost. Per questa stagione natalizia, ci sono due ricaricabili da tenere in considerazione. La prima delle offerte è la Supreme New.

Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 50 Giga per internet con velocità 4G. Il prezzo è il più basso di sempre per gli abbonati TIM: 5,99 euro ogni trenta giorni. Questo pacchetto con i suddetti consumi e con il costo di 5,99 euro sarà disponibile solo per gli abbonati che effettuano il passaggio di rete da Iliad o altri operatori virtuale.