Sky, al via la Fibra Ottica: offerte di Dicembre gratis per gli abbonati

Al via la Fibra ottica di Sky. La media company mette a disposizione le offerte di Dicembre con costo zero per gli attuali abbonati

Sky ha avuto un 2020 da reale protagonista, non soltanto in campo televisivo. La compagnia, infatti, proprio negli scorsi mesi è diventata una vera e propria media company operativa nel nostro paese. Sky ha portato anche in Italia un modello che è risultato vincente in altre nazioni come il Regno Unito e l’Irlanda, lanciando le sue prime reti di Fibra Ottica.

Tutti gli utenti che oggi scelgono la pay tv, avranno la possibilità di associare ai canali satellitari anche una linea per la rete fissa.

Sky, per Natale offerte con la Fibra ottica gratis per i già abbonati

Ovviamente l’obiettivo di Sky è quello di estendere la Fibra ottica ad una platea quanto più ampia di clienti. Per questa ragione, il gruppo commerciale della media company rende disponibili delle offerte ad hoc per tutti gli utenti fedeli. Tutti coloro che sono iscritti al programma Extra avranno la possibilità di ricevere la Fibra ottica a costo zero. Gli abbonati da almeno un anno avranno la rete internet gratis per tre mesi. Per i clienti da almeno sei anni, invece, sono previsti ben sei mesi promozionali.

Insieme alle sue offerte standard per il satellitare, Sky mette a disposizione del pubblico anche delle iniziative all inclusive che prevedono sia la componente satellitare sia la componente telefonica. La migliore tariffa del momento ha un costo di 39,99 euro. Il prezzo è bloccato per i primi 18 mesi: gli abbonati avranno a disposizione il ticket dedicato all’Intrattenimento a cui si unisce anche la connessione internet illimitata con Fibra ottica.