Con il lancio dei nuovi iPhone 12, Apple ha deciso di rimuovere gli alimentatori dalle confezioni. Fin da subito, in molti si sono scagliati contro l’azienda. Una di queste aziende è proprio Samsung, che però sembrerebbe essere sulla stessa lunghezza d’onda, dopo mesi.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il colosso sud coreano sembrerebbe non voglia includere l’alimentatore nella confezione degli attesissimi Galaxy S21. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung: niente alimentatore insieme al Galaxy S21

Nonostante Samsung abbia per prima preso in giro Apple lanciando una campagna pubblicitaria in merito alla presenza degli alimentatori nelle confezioni dei Galaxy, potrebbe a breve fare la stessa cosa. Pare proprio che Samsung ci sia cascata di nuovo. Non è la prima volta che la casa sud coreana decide di prendere in giro Apple per poi fare la stessa mossa dopo poco.

A dare informazioni in merito alla rimozione degli alimentatori dalle confezioni dei nuovi Galaxy S21, i colleghi brasiliani di Tecnoblog. Stando a quanto riportato, Samsung ha già registrato i nuovi smartphone presso ANATEL in Brasile. Nella documentazione presentata dalla casa non compare nessuna menzione in merito a componenti hardware incluse nella confezione.

Ciò sembrerebbe confermare l’assenza di alimentatore e auricolari nei box. Nonostante ci siano palesi prove, non è ancora certo che l’azienda sudcoreana toglierà gli accessori dalle confezioni dei nuovi Galaxy S21. Per la verità bisognerà aspettare la presentazione ufficiale dei dispositivi. Come andrà a finire? Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per tutti gli aggiornamenti a riguardo. Ovviamente sarete i primi a saperlo.