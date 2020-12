Manca davvero poco al lancio dei nuovi Samsung Galaxy S21, i dispositivi più discussi degli ultimi tempi. Il colosso dovrebbe procedere con la presentazione entro la prima metà del mese di gennaio ma sono già state diffuse in rete alcune foto reali che mostrano il retro, e quindi il comparto fotografico, di due dei dispositivi che andranno a costituire la serie.

Samsung Galaxy S21 Plus e Ultra: alcune foto ne svelano il comparto fotografico!

La nuova serie di top di gamma Samsung Galaxy S21, il cui arrivo è previsto per la prima metà del mese di gennaio 2021, sarà costituita da tre dispositivi: una versione S21, un modello S21 Plus e la variante più sofisticata S21 Ultra.

I due modelli Galaxy S21 Plus e S21 Ultra sono apparsi in alcune foto reali che hanno svelato quello che con molta probabilità sarà il comparto fotografico presente sul retro. In base a quanto emerso, il Samsung Galaxy S21 Plus avrà un modulo fotografico formato da tre sensori: il principale da 12 megapixel, un ultra grandangolare da 12 megapixel; e un sensore da 64 megapixel, accompagnati da un Flash Led. Quest’ultimo elemento, però, non sarà presente all’interno del modulo verticale nel quale alloggeranno i tre sensori ma sarà posto affianco ad esso.

Il Galaxy S21 Ultra, invece, avrà un unico modulo, anch’esso rettangolare con i sensori disposti su due linee verticali, che sarà costituito da più elementi, tra i quali: un sensore principale da 108 megapixel e un ultra grandangolare da 12 megapixel. Sono presenti anche un teleobiettivo, un Flash Led e un ulteriore teleobiettivo la cui funzione non è ancora nota.