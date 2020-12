Alen Wu, vice-presidente e presidente delle vendite globali di OPPO, nel corso di un discorso tenuto in occasione della campagna 5G for All di Qualcomm ha ricordato di aver più volte collaborato con l’azienda americana in ambito del 5G e sottolineato di voler continuare a lavorare insieme sulla divulgazione globale delle reti di quinta generazione.

OPPO e Qualcomm insieme per promuovere l’adozione di massa del 5G

“Nel 2020 lo sviluppo del 5G sta prendendo sempre più piede. Il lancio globale del 5G sta iniziando a dare i suoi frutti poiché molti utenti attendono con ansia di provare la rete e i dispositivi 5G“, ha dichiarato Alen Wu.

“OPPO e Qualcomm hanno condiviso un rapporto di fiducia che dura da molto tempo. Non solo abbiamo lavorato insieme allo sviluppo di molti smartphone 5G supportati dalle piattaforme mobili Snapdragon Serie 8 e Serie 7, ma abbiamo anche realizzato delle innovazioni tecnologiche 5G. In futuro, OPPO continuerà a lavorare con Qualcomm per offrire ai nostri utenti un’esperienza 5G più piacevole. ”

Ricordiamo, infatti, che ad OPPO si deve il merito di aver introdotto nei mercati europei il primo smartphone 5G commerciale – OPPO Reno 5G – con Qualcomm Snapdragon 855. Mentre il prossimo smartphone OPPO della serie Find X sarà uno dei primi dispositivi dotati del nuovo processore Snapdragon 888.

Inoltre, nel tentativo di offrire agli utenti di tutto il mondo una esperienza 5G più veloce e stabile, OPPO e Qualcomm hanno collaborato nel testare il 5G con i principali operatori di rete in tutto il mondo, il che ha portato a scoperte in campi come DSS e 5G SA network slicing.