Qualcomm ha presentato il nuovo chipset che sarà a bordo dei prossimi smartphone di fascia alta. Si chiama Qualcomm Snapdragon 888 5G ed è stato realizzato per offrire un’esperienza leader del settore, portando la qualità della fotocamera, l’interazione con gli assistenti vocali ed il gaming ad un livello superiore.

Connettività : il sistema integrato Snapdragon X60 5G Modem-RF di terza generazione fornisce le velocità 5G più elevate al mondo e possono raggiungere i 7,5 Gbps. Questo chipset è anche l’unico a supportare il Global 5G multi-SIM, che consente il roaming internazionale, la gestione dei numeri personali e di lavoro sullo stesso telefono o l’ottimizzazione dei costi mensili di abbonamento. Inoltre, questa piattaforma include il sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 6900, supporta il Wi-Fi 6 più veloce (fino a 3,6 Gbps), oltre alla nuova capacità a 6 GHz con Wi-Fi 6E.

AI : Qualcomm Snapdragon 888 5G offre efficienza energetica e prestazioni leader del settore con un miglioramento fino a tre volte delle prestazioni per watt rispetto alla generazione precedente. Il Sensing Hub di nuova generazione integra un processore AI a bassa potenza dedicato per consentire casi d’uso come lo il rilevamento del sollevamento e di sorgenti audio. Inoltre, il nuovo software Qualcomm AI Engine Direct fornirà agli sviluppatori la flessibilità necessaria per eseguire a pieno regime le loro app basate su AI.

Fotocamera : questa piattaforma trasforma gli smartphone in fotocamere di qualità professionale. Dotata del nuovo Qualcomm Spectra 580 ISP, questa piattaforma è il primo Snapdragon con un Triple Image Signal Processor (ISP), in grado di acquisire da tre telecamere simultaneamente a velocità di elaborazione vertiginose, fino a 2,7 gigapixel al secondo. Gli utenti possono anche godere di istantanee a raffica a 120 fps per catturare scatti ad alta risoluzione ultraveloci o acquisire tre video 4K HDR contemporaneamente. Qualcomm Spectra 580 ISP presenta anche una nuova architettura in condizioni di scarsa illuminazione, per foto più luminose, anche in condizioni di quasi oscurità.

Gaming Qualcomm Game Quick Touch aumenta la reattività fino al 20%, riducendo drasticamente la latenza del tocco e offrendo il massimo vantaggio nei giochi multiplayer. : Qualcomm Snapdragon 888 offre per la prima volta l’ombreggiatura a velocità variabile (VRS) ai dispositivi mobili. Rispetto alla generazione precedente, VRS migliora il rendering del gioco fino al 30% per esperienze più coinvolgenti.aumenta la reattività fino al 20%, riducendo drasticamente la latenza del tocco e offrendo il massimo vantaggio nei giochi multiplayer.

Prestazioni : Questo chipset è stato prodotto utilizzando la più avanzata tecnologia di processo a 5 nm, che consente prestazioni rivoluzionarie e un’efficienza energetica superiore. Qualcomm Kryo 680 genera un aumento fino al 25% nelle prestazioni complessive della CPU e consente frequenze massime fino a 2,84 GHz. La GPU Qualcomm Adreno 660 offre un rendering grafico fino al 35% più veloce rispetto alla generazione precedente.