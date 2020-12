Proprio lo scorso 7 dicembre 2020 è partita una nuova campagna promozionale SMS WindTre dedicata ad alcuni già clienti. La campagna contiene l’invito a recarsi presso un punto vendita per conoscere ed eventualmente attivare una nuova SIM.

L’offerta proposta all’interno del messaggio è la Cube XL Unlimited con Giga illimitati al prezzo di 14.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone la Cube XL Unlimited ad alcuni già clienti selezionati

L’offerta Cube in questione è geolocalizzata e attivabile solo per nuove attivazioni di clienti residenti in alcuni determinati comuni ed è disponibile solo nei punti vendita aderenti. Cube XL Unlimited offre ogni mese Giga illimitati di traffico internet mobile e il modem WebCube 4G+ incluso a rate nel prezzo finale dell’offerta, pari a 14.99 euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito.

Ecco l’esempio di un SMS inviato dall’operatore: “Cube XL Unlimited: GB ILLIMITATI a 14,99 euro al mese. Costo servizio 6.99 euro anziché 49.,99 euro. Durata rateizzazione terminale 24 mesi. Attivazione servizio 3 euro, costo SIM 10 euro. Vieni nei Windtre Store entro il 12 Dicembre 2020. Info offerta costi, privacy su windtre.it/cubexlunlimited“.

Il brand unico WindTre richiede un contributo di attivazione ammontante a 6.99 euro invece di 49.99 euro, ma solo se si mantiene l’offerta attiva per 24 mesi. In questo caso i restanti 43 euro, rateizzati in 24 rate da 1,80 euro al mese, non verranno addebitati. In caso di recesso anticipato l’operatore addebiterà le rate mancanti. Il cliente può comunque scegliere di saldare il costo di attivazione intero di 49.99 euro in un’unica soluzione in fase di sottoscrizione.