L’operatore unico WindTre ha recentemente deciso di prorogare anche per tutto il mese di luglio 2020 l’offerta Cube XL Unlimited a soli 14.99 euro al mese con Giga Illimitati e un modem Wi-Fi 4G.

Come viene riportato sul sito, l’offerta è 5G Ready, il che significa che quando la rete di nuova generazione sarà disponibile si potrà utilizzare senza costi aggiuntivi. Scopriamola nei dettagli.

WindTre proroga per tutto il mese di luglio 2020 la Cuve XL Unlimited

L’offerta Cube XL Unlimited prevede Giga illimitati di traffico dati e il modem WebCube 4G+ incluso a rate nel prezzo finale dell’offerta, pari a 14.99 euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito (Easy Pay). Il modem WebCube 4G+ permette di collegare fino a 20 dispositivi contemporaneamente senza la necessità di un’installazione da parte di personale esperto, dato che il dispositivo si collega direttamente alla presa di corrente.

La rateizzazione del dispositivo ha una durata di 24 mesi ed è previsto un costo di attivazione per la rateizzazione pari a 3 euro, da corrispondere al rivenditore in fase di attivazione dell’offerta. Quest’ultima è geolocalizzata e attivabile solo dai nuovi clienti residenti in alcuni determinati comuni ed è disponibile solo nei punti vendita aderenti.

Sul sito sarà possibile effettuare una ricerca per verificare se il proprio comune rientra fra quelli validi e in caso positivo comparirà la lista dei punti vendita in cui richiedere l’offerta. È previsto un costo di attivazione in promozione a 6.99 euro invece di 49.99 euro, solo se si mantiene l’offerta attiva per 24 mesi. Il costo della SIM dati dell’offerta è pari a 10 euro. Per scoprire se potete attivarla o meno, visitate il sito ufficiale dell’operatore.