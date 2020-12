Vodafone rinnova il proprio parco di offerte mobile dedicate agli utenti consumer, con due nuove soluzioni estremamente economiche, attivabili direttamente dal sito ufficiale, quindi senza richiedere al consumatore di recarsi personalmente in negozio per il cambio operatore.

Le promozioni descritte sono distribuite in versione operator attack, ciò sta a significare che si potranno richiedere solo con portabilità obbligatoria da determinati operatori telefonici preselezionati. Il costo iniziale, salvo indicazione differente, è azzerato, se non per quanto riguarda i 10 euro necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui appunto portare il numero originario.

Vodafone: quali sono le offerte

Le nuove offerte Vodafone del mese di Dicembre sono le seguenti:

Special 50 Digital Edition – prezzo di 9,99 euro al mese – include 50 giga di traffico dati alla massima velocità, minuti e SMS illimitati verso tutti – in aggiunta troviamo anche il servizio di reperibilità Chiamami & Recall, segreteria telefonica e Digital Service.

– prezzo di 9,99 euro al mese – include di traffico dati alla massima velocità, verso tutti – in aggiunta troviamo anche il servizio di reperibilità Chiamami & Recall, segreteria telefonica e Digital Service. Special 100 Digital Edition – prezzo di 9,99 euro al mese – al suo interno sono stati posizionati 100 giga di internet alla velocità del 4.5G (massimo di 600Mbps in download), affiancati da illimitati minuti e SMS – sono inclusi gli stessi servizi della precedente, quindi Chiamami&Recall, segreteria telefonica e Digital Service.

Solo la versione da 100 giga presenta anche un’altra piccola chicca, gli utenti che decideranno di attivarla potranno accedere a Happy Black a titolo completamente gratuito, al posto di 1,99 euro al mese. L’attivazione del servizio avverrà in automatico entro 72 ore, e resterà gratis per sempre, salvo il recesso dall’offerta da tutto incluso.

Le offerte di Vodafone possono essere attivate solo per i provenienti da Iliad o da un MVNO.