Google ha rivelato i trend del 2020 stilando un elenco completo di tutte le ricerche più diffuse registrate sul noto motore di ricerca. Coronavirus è per ovvie ragioni tra le parole più ricercate in tutti i Paesi, mentre nelle restanti categorie sono presenti alcune differenze.

In particolare, una categoria molto interessante è quella dei trend relativi alle ricerche che iniziano con “Come fare per…” Quest’anno, a causa della pandemia, stiamo fronteggiando difficoltà mai affrontate prima e ci stiamo riscoprendo cambiando abitudini e modi di fare. I dubbi sul come fare una determinata cosa sono quindi più del solito, in Italia e non solo. I “come fare…” più ricercati su Google sono la prova di questo fenomeno inevitabile.

Tuttavia, alcune domande e ricerche popolari non sono necessariamente correlate all’anno insolito che stiamo vivendo. A volte sono curiosità diventate virali o notizie relative ad ambiti completamente paralleli al Covid-19. In linea con un anno senza dubbio diverso da qualsiasi altro, le domande sul “quando” rivelano le frustrazioni e le confusioni delle persone. Tra le ricerche principali c’è anche “quando finirà il lockdown?”, E otto delle dieci domande hanno a che fare con chiusure legate alla pandemia.

Sul sito ufficiale è possibile consultare gli elenchi completi e le curiosità sui trend del 2020 sia per quanto riguarda l’Italia sia per altri Paesi. Vi basterà selezionare un altro Paese dal menu a tendina presente in alto. Pubblicati anche un video riassuntivo e un approfondimento in fondo alla pagina principale con tutti i retroscena delle ricerche più popolari e talvolta del tutto inaspettate.

Di seguito una piccola parte dei trend in Italia: