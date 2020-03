La RAM come ben sappiamo è il tipo di memoria presente sui nostri PC più pregiata e costosa, essa infatti unisce una grande velocità di scrittura e lettura, proprio per rendere accessibili i file temporaneamente aperti su cui stiamo lavorando.

Grandi quantitativi sono richiesti specificatamente dai contents creator, i quali lavorando appunto su dati di grandi dimensioni, hanno bisogno di tanta RAM in cui contenerli.

Ecco che TEAMGROUP viene in loro soccorso, presentando due nuove tipologie di RAM della famiglia T-Force, nome in codice Vulkan-Z e Dark-Z, le quali riescono a proporre ben 32Gb di memoria per singolo banco.

Specifiche senza precedenti

Per quanto riguarda il modello Vulkan-Z abbiamo diverse configurazioni possibili in base alle 3 velocità disponibili:

2666Mhz: larghezza di banda di 21328MB/s e timing CL 18-18-18-42.

e timing 3000Mhz: larghezza di banda di 24000MB/s e timing CL 16-18-18-38.

e timing 3200Mhz: larghezza di banda di 25600MB/s e timing CL 16-18-18-38.

Dei dati veramente da capogiro, affiancati da una capacità massimo di 32Gb per singolo banco per le prime due categorie, mentre da 16Gb di memoria per l’ultima delle 3.

Se la gamma Vulkan-Z mantiene un design abbastanza sobrio, definibile low-profile con i suoi soli 32mm di altezza, la gamma Dark-Z invece mostra un’estetica più accattivante, con un dissipatore da 43,5mm e si presenta in 4 possibili velocità:

2666Mhz: larghezza di banda di 21328MB/s e due differenti versioni in ambito di timing: CL 15-17-17-32 e CL 16-18-18-38.

e due differenti versioni in ambito di timing: e 3000Mhz: larghezza di banda di 24000MB/s e timing CL 16-18-18-38.

e timing 3200Mhz: larghezza di banda di 25600MB/s e timing CL 16-18-18-38.

e timing 3600Mhz: larghezza di banda di 28800MB/s e timing CL 18-22-22-42.

Anche le memorie della famiglia Dark-Z sono disponibili in configurazioni a singolo e doppio banco, di cui quelle a singolo si compongono di banchi da 8 e 16Gb di memoria, mentre per quelle a doppio potrete arrivare fino a 32Gb di memoria.

Per entrambi i prodotti TEAMGROUP garantisce una garanzia a vita ed un dissipatore in alluminio.