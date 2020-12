Coop e Ipercoop hanno in serbo per gli utenti italiani una buonissima campagna promozionale, tramite la quale riescono a rendere disponibili tantissimi prezzi bassi, applicandoli a prodotti dalla qualità estremamente elevata, e complessivamente accettabili.

Il risparmio parte direttamente dai vari punti vendita dislocati per l’intero territorio nazionale, gli acquisti, infatti, non potranno in nessun modo essere completati altrove o online sul sito ufficiale. I dispositivi che l’utente potrà acquistare, lo ricordiamo, sono da considerarsi disponibili in versione sbrandizzata, e con annessa anche una buonissima garanzia della durata di 2 anni.

Coop e Ipercoop: il risparmio ai massimi livelli

Osservando da vicino l’intero ecosistema di prodotti effettivamente disponibili da coop e ipercoop, l’occhio cade su un modello appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, quale è lo Huawei P40 Lite E.

Recentemente lanciato sul mercato nazionale, il dispositivo presenta un prezzo di soli 139 euro, ed è assolutamente da consigliare a tutti coloro che vogliono evitare i servizi Google, affidandosi a piene mani agli Huawei Mobile Services, e godere nel contempo di un display da 6.4 pollici, di una tripla fotocamera posteriore, e soprattutto di una batteria estremamente capiente.

Il prodotto è disponibile, come indicato in precedenza, solamente nei punti vendita, non online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema. Per ogni altra informazione in merito al volantino Coop e Ipercoop, raccomandiamo la visione delle pagine sul sito ufficiale.