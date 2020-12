Vodafone: le offerte natalizie dedicate agli ex utenti arrivano a 100 giga

Scegliere un gestore oggi risulta un’operazione abbastanza semplice quanto complessa. La complessità di tale situazione deriva infatti da un fattore fondamentale: la convenienza. Questo aspetto, secondo quanto riferito da molti utenti scappati via, non compete a Vodafone, azienda leader assoluta della telefonia mobile non solo in Italia.

In tutto il resto d’Europa infatti il provider colorato di rosso riesce a riscuotere un grande successo con le sue offerte e grazie soprattutto alla rete 4G che è la più estesa del continente. Non è poi affatto vero che Vodafone non abbia promozioni convenienti, soprattutto perché queste sono appena arrivate. Il loro compito è quello di riportare a casa gli utenti scappati via e con il massimo dei contenuti.

Vodafone: ci sono tre offerte clamorose per rientrare a far parte del gestore

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga