Vodafone Happy Friday: i regali di oggi sono gratis sull'app MyVodafone

Il mese di settembre è ormai cominciato, e potrebbe essere questo il trampolino di lancio giusto per Vodafone per recuperare utenti. Il gestore anglosassone continua ad essere quello più conosciuto in giro per l’Europa, anche se comunque tanti utenti si sarebbero guardati intorno.

Iliad per esempio ha contribuito alla diaspora che proprio Vodafone avvisto tra le sue fila, le quali si sono parzialmente sciolte proprio per valutare le promozioni del gestore proveniente dalla Francia. Dopo un’accurata analisi e dopo un cambio di strategia, il colosso anglosassone però ha creato nuove offerte, le quali sono disponibili proprio nel paragrafo successivo. Nel frattempo è venerdì, e come ogni Happy Friday anche oggi ci sono dei regali che potete trovare direttamente sull’applicazione MyVodafone. Solo oggi potrete avere Happy Black per un mese gratis e con esso anche 4 mesi di Now TV Cinema in regalo.

Vodafone, ecco tutte le offerte che potete sottoscrivere per rientrare

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga