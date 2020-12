Unieuro ha in serbo una sorpresa speciale per gli utenti italiani, un volantino in grado di raccogliere i migliori sconti in circolazione, ponendoli a disposizione di ognuno di noi, con possibilità di acquisto sia online che nei vari punti vendita sparsi per il territorio.

Attiva ufficialmente fino al 24 dicembre 2020, la campagna promozionale permette l’accesso agli sconti anche sfruttando l’e-commerce aziendale, in questo caso è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, previa una spesa di almeno 49 euro, e senza limitazioni particolari per quanto riguarda la categoria merceologica di appartenenza o similari.

Unieuro: gli sconti fanno risparmiare gli utenti

Il prodotto su cui Unieuro pare aver voluto focalizzare maggiormente la propria attenzione, è sicuramente il Samsung Galaxy Note 20, uno smartphone di altissima qualità, da poco tempo disponibile sul mercato nazionale, ed oggi finalmente in vendita ad una modica cifra, corrispondente appunto a soli 729 euro.

Volendo puntare verso la fascia medio-alta del mercato della telefonia mobile, il consiglio è di acquistare Huawei P30 Pro o Oppo Reno 4, due dispositivi che al giorno d’oggi sono in vendita a 549 euro, e sono assolutamente da acquistare nell’ottica di raggiungere una buona qualità generale, senza una spesa particolarmente elevata.

Il volantino Unieuro si protrae, come specificato in precedenza, fino al 24 dicembre, di conseguenza avrete tutto il tempo per decidere il da farsi e scegliere i prodotti da acquistare. I dettagli sono disponibili qui, a questo link.