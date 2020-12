Ormai da diversi mesi il gestore WindTre propone ai clienti degli operatori rivali l’attivazione delle sue offerte operator attack appartenenti al pacchetto WindTre Go. Gli interessati possono conoscere i dettagli delle tariffe accedendo all’apposita pagina presente sul sito ufficiale dell’operatore, tramite la quale, inoltre, è possibile portare a termine l’acquisto della nuova SIM e l’attivazione di una delle tariffe proposte.

Qui di seguito elenchiamo tutte le offerte WindTre disponibili, i costi previsti e la modalità di attivazione.

WindTre: chi può attivare le offerte operator attack e come richiederle!

Iniziamo dalla tariffa più economica tra quelle presenti in listino, cioè la WindTre Go 50 Top Plus. Il gestore permette di attivarla direttamente online ma soltanto ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da Fastweb, PosteMobile o altri MVNO. L’offerta prevede un costo di rinnovo di 5,99 euro al mese e una spesa iniziale di 15,99 euro e permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati.

A seguire, la WindTre Go 50 Fire Plus, dedicata ai clienti Iliad che effettuano la portabilità del numero. La tariffa prevede un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese e una spesa iniziale di 16,99 euro e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati.

La tariffa WindTre Go 50 Special Plus, invece, è dedicata a tutti i clienti provenienti da Lyca Mobile, i quali vanno incontro a un costo di rinnovo di 9,99 euro e a una spesa iniziale di 19,99 euro. Anche in questo caso WindTre permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati .

Infine, la WindTre Large Online 20 GB è la tariffa dedicata ai clienti Vodafone, Tim, ho. Mobile e Kena Mobile. L’offerta prevede un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese e una spesa iniziale di 24,99 euro e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso e 20 GB di traffico dati.