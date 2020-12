Lucifer, Vis a Vis, STRANGER THINGS: finalmente arrivano delle novità

Le piattaforme americane come Disney+, Sky Go, Infinity, DAZN, Amazon Prime Video, NOW TV, TIMVision, Chili, Apple TV+, YouTube Premium e Netflix hanno permesso al mondo intero di trovare un conforto durante il periodo della quarantena. Questo ha reso la vita di tutti più difficile, soprattutto per chi si è visto costretto a vivere da solo per più di tre mesi. O chi, peggio, ha dovuto fare i conti con le perdite dei propri cari senza poter agire in nessun modo. Netflix durante uno dei periodi più difficili del ventunesimo secolo ha scelto di rimanere al fianco dei suoi utenti, mentre ad oggi sta per regalare delle nuove notizie sulle serie tv Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things.

Lucifer, Vis a Vis, STRANGER THINGS: grandi novità in arrivo

Vis a Vis, la serie televisiva spagnola che vede al centro della storia Macarena e Zulema, in seguito al famoso spin-off basato sulle due donne rinchiuse nel carcere di Cruz del Sol, ha chiuso i battenti definitivamente.

Lucifer, la successione di episodi incentrata sull’intrigante Signore degli Inferi Tom Ellis, è sbarcata sulla piattaforma con l’attesissima stagione, purtroppo però non tutte le puntate sono state pubblicate. Nell’attesa però approfittiamone, qualora ci fossero sfuggite, per recuperare le vecchie stagioni.

Infine vediamo Stranger Things, la serie ambientata negli anni ’80 che si distingue dalle altre per il suo contesto vintage/fantasy. La terza parte ha scaturito in noi una domanda piuttosto lecita: dove è finito Hopper? La risposta è finalmente arrivata a destinazione ma sarà possibile vederla solamente nella seconda metà del 2021.