L’offerta per lo streaming di Dazn è una delle più allettanti e soprattutto economiche per tutti gli appassionati del mondo dello sport e del pallone. Viene annoverato tra i servizi più diffusi sul territorio italiano, grazie soprattutto al suo costo contenuto. Settimanalmente vi fornirà un ottimo servizio grazie alla visione di tre partite di Serie A (incluse nell’abbonamento), di tutta la serie B e di moltissimi altri sport. DAZN è riuscito quindi a conquistarsi un seguito molto ampio grazie alla possibilità di seguire da casa e soprattutto in mobilità i propri sport preferiti.

Il costo standard dell’abbonamento è di 9,99€ mensili, utilizzabile su massimo 6 dispositivi, di cui solo 2 in contemporanea. Tuttavia, grazie a questa offerta proposta da Sky potrete ottenere l’abbonamento gratuito al canale di Dazn 1. Ecco qual è la procedura corretta per attivarla!

Sky e Dazn, insieme per garantirvi un servizio completo

L’offerta che vi sto per descrivere sarà attivabile fino al 30 giugno 2021. Il suo nome è Sky e DAZN insieme e garantisce ai clienti più fedeli la visione totalmente free del canale DAZN 1.

Tuttavia, per riuscire ad attivare correttamente questa promozione, (ecco le condizioni sul sito ufficiale di Sky), dovrete seguire delle modalità di attivazione molto precise, rispettando alcuni requisiti specifici: il cliente che ha sottoscritto l’offerta di Sky deve avere attivato un abbonamento residenziale via satellite con decoder HD, in regola con i pagamenti almeno da 3 anni e con un pacchetto Sky Sport e Sky Calcio.

Se questo è il vostro caso, allora non fate passare altro tempo e sbrigatevi per riscattare la nuova offerta di Dazn gratuito assieme al vostro abbonamento Sky.

Fateci sapere nei commenti se siete riusciti ad attivare Dazn gratis in questo modo e continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento in merito e nessuna novità nel mondo della tecnologia.