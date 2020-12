Carte SIM: quali sono le smart card dal valore inimmaginabile?

I collezionisti ci vedono lungo e sono ovviamente a conoscenza del mondo delle SIM Top Number. Per noi “comuni mortali” che invece non sappiamo nulla in merito, essa altro non è che una lista composta dalle SIM rare dotate di un valore inaspettato. La ragione per cui queste si differenziano dalle altre è una particolarità che si riscontra solamente in alcune carte SIM. Essa consiste nella sequenza di numeri posti in una combinazione speciale compresa anche di lettere al suo interno.

Negli ultimi mesi pertanto le aste tenute dai collezionisti del settore hanno raggiunto cifre molto alte, arrivando persino a migliaia di euro.

Carte SIM: l’asta dedicata all’Istituto di Ricerca contro i Tumori In Italia

Ottenere l’accesso a carte SIM di un certo calibro non è così semplice, difatti la probabilità di scoprire sequenze particolari è sempre meno comune. Ad ogni modo il ricavato ottenuto dalla loro vendita è stato utilizzato in sostegno dell’Istituto di Ricerca contro i Tumori In Italia. Ad una delle aste più diffuse prenderanno parte anche le famose compagnie TIM, Vodafone, Wind e H3G, guadagnando così:

2.210 euro guadagnati a favore della SIM 339 YYXXXXX coniata da TIM;

8.600 euro guadagnati a favore della SIM 33Y XXXXXXX sempre coniata da TIM ;

; 1920 euro guadagnati a favore della SIM 342 XXXXXYY coniata da Vodafone;

856 euro guadagnati a favore della SIM 320 XYZYZYZ coniata e devoluta da WIND Italia;

343 euro guadagnati a favore della SIM 393 XY9XXY9 coniata e devoluta da H3G.

Vogliamo ricordarvi che i numeri “goldnumber” possono raggiungere cifre non proprio indifferenti come 20 mila euro in alcuni casi.