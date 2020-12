Android Auto, come ben sappiamo, nasce con l’obiettivo di garantire ai guidatori un software smart che permetta di evitare qualsiasi distrazioni mentre si è al volante. In seguito ai molteplici aggiornamenti rilasciati da Google nel corso degli ultimi anni, quest’ultimo è riuscito a migliorarsi sensibilmente in termini di sicurezza e di stabilità, diventando in assoluto il sistema operativo per auto smart più utilizzato al mondo. Negli ultimi giorni, però, Google ha annunciato il rilascio di un nuovo update che, questa volta, sembrerebbe introdurre delle novità davvero interessanti. Scopriamo di seguito cosa ci aspetta nelle prossime settimane.

Android Auto: Google annuncia l’introduzione di un nuovo update

Stando a quanto riportato da Google, nelle prossime settimane verrà introdotto un nuovo aggiornamento di Android Auto che apporterà delle modifiche molto interessanti all’interno del sistema. La prima novità in assoluto riguarda YouTube Music; considerato da molti difficile da utilizzare, Google ha deciso di stravolgere l’interfaccia, rendendola semplice da usare ed accessibile facilmente mentre si è al volante.

Ulteriori novità sembrerebbero riguardare anche la tanto attesa lettura dei parametri. A partire dal prossimo update, infatti, gli automobilisti in possesso di Android Auto potranno finalmente controllare e gestire alcuni parametri fondamentali del veicolo, come ad esempio l’accensione e lo spegnimento di fari e luci interne, il controllo del freno a mano e lo stato della marcia.

Nonostante le novità appena riportate risultino essere estremamente interessanti, bisogna ricordare che si tratta di indiscrezioni fortemente accreditate ma non confermate da Google stessa. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni da parte di BigG.