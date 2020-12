Vodafone approfitta del Natale e lancia tre offerte fino a 100 giga

Non manca ormai molto al Natale, ma Vodafone ha deciso di anticiparsi con i suoi regali di fine anno. L’azienda anglosassone è infatti in un momento di grazia, nonostante la concorrenza gli stia dando tanto filo da torcere da diversi mesi. Il primo posto in classifica resta ovviamente tra le mani di Vodafone, che però sta combattendo aspramente con realtà come Iliad.

Il noto provider proveniente dalla Francia è stato in grado di mettere in discussione il dominio dell’azienda colorata di rosso, alla quale ha rubato tantissimi utenti negli ultimi tempi. Proprio per questo adesso Vodafone vuole reagire e lo fa proponendo tre offerte clamorose per i suoi ex utenti. Queste arrivano fino a 100 giga in 4G.

Vodafone: le migliori offerte per rientrare sono adesso disponibili

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga