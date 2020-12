Trony corre direttamente al Natale 2020 con una campagna promozionale attiva tutto il mese di Dicembre, o più precisamente fino al 24 dicembre 2020, garantendo all’utente la possibilità di godere di sconti e di promozioni praticamente mai viste prima d’ora.

Il volantino che andremo a raccontare, è da considerarsi disponibile solamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio, sul sito ufficiale infatti è stata attivata una soluzione completamente differente (i prezzi non sono uguali). Inoltre, se interessati alla rateizzazione, ricordiamo essere presente il Tasso Zero con pagamento a rate automaticamente addebitate sul conto corrente bancario.

Trony: gli sconti del volantino sono tantissimi

Il volantino Trony si gioca la carta dello sconto del 50% sul secondo acquisto, limitando però la campagna promozionale ad una ristretta cerchia di prodotti. Quanto attivo non risulta essere ampiamente applicabile, come già visto in passato, su tutto il catalogo dei dispositivi disponibili in negozio, ma riguarderà solamente una ristretta cerchia di selezionati e contrassegnati modelli.

Per approfittarne, l’utente dovrà recarsi in negozio, scegliere i prodotti desiderati, e poi una volta in cassa riceverà uno sconto immediato pari al 50% del meno caro della coppia. Prestate attenzione, quanto scritto non può essere applicato all’acquisto degli smartphone, per questi saranno solamente validi gli sconti inclusi nel volantino.

Ogni altra informazione o riduzione è disponibile tra le pagine della campagna, riassunte nel dettaglio più precisamente qui sotto. Il volantino Trony è attivo, come indicato in precedenza, fino al 24 dicembre 2020.