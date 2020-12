Qualche settimana fa vi avevamo parlato dell’arrivo di un nuovo smartphone a marchio Nokia appartenente alla fascia media del mercato, ovvero il prossimo Nokia 5.4. Di quest’ultimo era trapelata qualche piccola informazione ma ora, in particolare, il noto portale Mysmartprice ha rivelato praticamente quasi tutte le specifiche tecniche.

Nokia 5.4: ecco cosa aspettarci da questo nuovo smartphone

Oltre alle informazioni emerse dai precedenti rumors e leaks, ora abbiamo un quadro piuttosto completo di quello che sarà il nuovo smartphone a marchio Nokia grazie al report pubblicato sul sito web Mysmartprice. Secondo quanto trapelato, il nuovo Nokia 5.4 affiderà le sue performance al già noto processore Snapdragon 662 di casa Qualcomm. A supportarlo, saranno presenti 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, ma sarà comunque possibile espandere la memoria fino a 256 GB tramite scheda microSD.

La parte frontale sarà invece occupata da un display IPS LCD con una diagonale da 6.39 pollici in risoluzione HD+ (ovvero 720 x 1520 pixel). La fotocamera anteriore sarà da 16 megapixel, ma per il momento non sappiamo se sarà collocata in un piccolo foro o in un notch a goccia. Sul retro, invece, il modulo fotografico sarà composto da una quad camera posteriore con sensori rispettivamente da 48+5(grandangolo)+2(macro)+2(profondità) megapixel.

La batteria avrà poi una capienza pari a 4000 mAh (con porta di ricarica USB Type C) e il sistema operativo sarà Android 10. All’appello saranno presenti il supporto dual sim e un sensore biometrico fisico, mentre le dimensioni complessive ed il peso saranno pari a 160.97 x 75.99 x 8.70 mm e 182 grammi. Come ultima informazione, infine, sul portale sono state riportate le presunte colorazioni del nuovo device, ovvero Blue e Purple.