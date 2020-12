Molto spesso, gli italiani non sono affatto contenti di pagare le tasse. Ovviamente, però, hanno l’obbligo di farlo, anche perché senza questo pagamento non potrebbero accedere a servizi utili a far funzionare un’abitazione, come ad esempio l’energia elettrica. Ci sono state varie occasioni in cui diversi malfattori hanno fatto ricorso a dei metodi alquanto particolari per modificare gli apparati di misurazione, come i contatori. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Nell’ultimo periodo nella capitale, grazie ad un’operazione congiunta della Polizia di Stato, molti utenti sono stati arrestati. Gli arresti erano dovuti principalmente alla manomissione di molti contatori. Il motivo principale per cui gli utenti usavano queste manovre era per abbassare o, in casi ancor più gravi, azzerare il costo delle bollette. Le aziende che hanno subito il maggior numero di truffe sono Enel e Acea.

Contatori modificati: la truffa sembra essere stata progettata in maniera efficace, ma non troppo