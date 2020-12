La piattaforma di streaming certamente più apprezzata ed utilizzata in tutto il mondo è senza ombra di dubbio Netflix, il noto sito californiano ha infatti saputo conquistare tutti gli utenti offrendo loro un catalogo ricco e soprattutto in costante aggiornamento, infatti tutti i contenuti presenti all’interno del sito sono sempre forniti di tutte le ultime stagioni in tutte le lingue in cui esse sono prodotte.

Ovviamente all’interno del catalogo sono presenti dei best seller che hanno conquistato il pubblico creando intorno a loro un’hype pazzesco per l’arrivo di ogni nuova stagione, tra queste abbiamo ad esempio Lucifer, Vis a Vis e Dark, scopriamo insieme le ultime novità in merito queste tre serie che hanno davvero riscosso successo.

Cosa accadrà ?

Partiamo parlando di Lucifer, la quinta stagione ha esordito ad Agosto con i primi 8 episodi che ci hanno lasciato con lo scontro tra i tre fratelli arrivato al momento clou ma prontamente interrotto dell’intervento di Dio, ovviamente vengono spontanee alcune domande in merito soprattutto a cosa farà Dio, come finirà lo scontro tra i tre fratelli e soprattutto come si evolverà la storia d’amore impossibile tra la detective Chloe e Lucifer, per avere delle risposte certe dovremmo aspettare l’arrivo dei prossimi 8 episodi i quali però sicuramente non arriveranno prima di gennaio 2021.

Passiamo ora avvisa Vis a Vis, la serie spagnola si è conclusa con la quarta stagione che ha terminato completamente l’arco narrativo dedicato alle disavventure delle carcerate di Cruz del sol, non dobbiamo dunque aspettarci nessuna nuova stagione, l’unico contenuto che potete fruire attualmente è uno spin-off dedicato al futuro di Macarena e Zoulema chiamato Vis à Vis El Oasis.

In ultima istanza parliamo di Dark, la serie TV ha riscosso un successo tanto inaspettato quanto incredibile, ci dispiace dirvi purtroppo però che le 3 stagioni rilasciate sono auto concludenti e che dunque non arriveranno ulteriori stagioni dal momento che la serie è completamente terminata e il produttore non ha intenzione di scriverne altre.