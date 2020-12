connessione ad Internet che possa essere quanto più all’avanguardia possibile. Proprio per questo, davvero molti utenti usano non solo la connessione ai dati mobili, ma anche quella per la rete fissa dei vari gestori telefonici , Vodafone e WindTre, i quali offrono delle offerte molto interessanti. Però, da qualche anno, pare che si stia sviluppando sempre di più la connessione Internet via satellite. La suddetta, infatti, ci permette di navigare in zone dove i gestori telefonici non riescono ad arrivare con il loro segnale. Scopriamo di seguito quali sono tutte le differenze tra una e l’altra. Come molti sanno, è diventato troppo importante per tutti i consumatori avere unache possa essere quanto più all’avanguardia possibile. Proprio per questo, davvero molti utenti usano non solo la connessione ai dati mobili, ma anche quella per la rete fissa dei vari gestori telefonici TIM , i quali offrono delle offerte molto interessanti. Però, da qualche anno, pare che si stia sviluppando sempre di più la connessione. La suddetta, infatti, ci permette di navigare in zone dove i gestori telefonici non riescono ad arrivare con il loro segnale. Scopriamo di seguito quali sono tutte le differenze tra una e l’altra.

Internet Via Satellite: i cambiamenti che ci sono rispetto agli operatori telefonici come TIM, Vodafone e WindTre

Molti accostano il funzionamento dell’Internet via satellite a quelli di alcuni servizi televisivi come Sky, ad esempio. Di fatto, questo tipo di connessione non funziona tramite cavi, ma tramite il satellite. La suddetta soluzione, come detto prima, ci permette di raggiungere una grande quantità di zone dove i gestori telefonici non riescono ad arrivare ed offrire il loro servizio in maniera efficiente.

Invece, per quanto riguarda i costi, la situazione non dovrebbe essere molto differente. Il canone mensile che offrono le varie aziende per questa tipologia di connessione varia dai 30 ai 50 euro. Ovviamente, questi sono i costi presi singolarmente, senza tenere conto di quelli per la corretta installazione e, eventualmente, il bisogno di strumenti particolari. Infine, molte aziende mettono a disposizione un servizio di linea telefonica in tecnologia VOIP, ed è dedicata a tutti i consumatori che usano questo servizio.