Iliad offre la sua rete in fibra: ecco da quando sarà disponibile

Attualmente non c’è mondo più ambito per quanto riguarda l’ambito telefonico mobile di quello presentato da Iliad. Il nostro gestore proveniente dalla Francia è diventato una vera e propria istituzione del settore telefonico mobile italiano, dove infatti le altre aziende fanno fatica. Nessuno riesce a proporre soluzioni migliori per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo di Iliad, che dunque domina sempre di più.

Attualmente il posto in graduatoria occupato da questo gestore è il quarto, anche se ci sono grosse mire espansionistiche per il futuro. L’azienda punta infatti a migliorarsi sotto tutti i punti di vista, mostrando capacità anche in un campo fino ad ora per essa inesplorato. Si tratta dell’ambito telefonico fisso, dove ben presto infatti Iliad sfonderà con la sua rete in fibra ottica. L’accordo con Open Fiber comincerà infatti a dare i suoi frutti a partire dalla prossima estate del 2021.

Iliade: tutti i dettagli della prossima rete domestica, la rivoluzione avverrà ancora una volta

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.