Iliad offre la sua fibra ottica: ecco quando arriva e le offerte

Il giorno in cui Iliad ha mostrato a tutti di poter dare un grosso contributo alla telefonia in Italia, è stato proprio il primo. Il suo arrivo ufficiale in Italia ha infatti dimostrato immediatamente quanto questo nuovo provider potesse offrire nelle sue promozioni di tipo mobile. Queste attualmente sono ancora disponibili con i soliti prezzi ed è proprio questa la forza del gestore, il quale continua per la sua strada ottenendo grandi risultati.

In soli due anni di attività, non contando questi mesi, Iliad ha raggiunto oltre 6 milioni di utenti e un fatturato davvero importante. Il merito è soprattutto della promozione migliore attualmente disponibile sul sito ufficiale e presso tutti gli Iliad point. La Giga 50 è infatti promo da battere per tutti i gestori italiani, vista la presenza al suo interno di minuti ed SMS senza limiti oltre ai soliti 50 giga in 4G per 7,99 euro al mese. Le intenzioni del gestore sono quelle però di lanciare anche una rete domestica, la quale arriverà in fibra ottica a partire dall’estate 2021.

Iliad: il nuovo accordo con Open Fiber porta la rete domestica in fibra ottica dalla prossima estate

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.