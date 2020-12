Euronics corre avanti con un volantino davvero pazzesco, all’interno della campagna promozionale si possono trovare sconti molto vari tra loro, e grazie ai quali gli utenti riescono a raggiungere prodotti di altissima qualità, a prezzi sempre in linea con le aspettative.

Per tutti coloro che vorranno approfittare delle riduzioni di Euronics, è importante sapere che il volantino non risulta essere disponibile in ogni negozio, bensì è attivo solamente presso i punti vendita del socio La Via Lattea (nemmeno online). Per completare l’acquisto sarà necessario recarsi personalmente nello stesso, optando eventualmente anche per il finanziamento a Tasso Zero, o meglio la rateizzazione senza interessi in 10 e 20 mensilità.

Euronics: il risparmio è garantito sotto ogni punto di vista

Risparmiare con Euronics è davvero molto più semplice del previsto, con il volantino corrente l’utente può mettere le mani su veri e propri top di gamma assoluti, tra cui appunto spicca il Samsung Galaxy S20+, un terminale da 799 euro, in grado di garantire prestazioni decisamente superiori ad ogni aspettativa.

All’incirca sullo stesso livello troviamo anche Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy S20 FE, altri due modelli lanciati nel corso del 2020, e caratterizzati a loro volta da prezzi assolutamente in linea con la qualità generale, parliamo infatti di 879 euro per il Note 20, e di 599 euro per l’ultimo Galaxy S20 FE.

Il volantino Euronics raccoglie vere e proprie offerte folli, da visionare direttamente nelle pagine che potete trovare elencate qui sotto nel dettaglio, inserite come galleria fotografica.