Al giorno d’oggi è ormai una prassi inviare tramite lo smartphone o il tablet anche dei documenti importanti ad esempio con la propria e-mail personale. Capita poi molto spesso di dover inviare con una certa urgenza un documento firmato ma che possediamo soltanto in formato cartaceo. E allora come è possibile inviare questo documento via e-mail? Basta semplicemente salvare su smartphone un’immagine fotografata di questo documento in formato PDF. Vediamo come fare.

Ecco come salvare e inviare un documento cartaceo in formato PDF su smartphone

Gli smartphone sono diventati degli strumenti molto utili e quasi essenziali. In ambito lavorativo, ad esempio, possono essere indispensabili per inviare immediatamente un documento firmato. Il problema sorge però se si possiede soltanto una copia in formato cartaceo. In questo caso esiste fortunatamente una soluzione. Se si possiede uno smartphone di casa Apple, ovvero un iPhone, basterà aprire l’applicazione Note, cliccare sull’icona della fotocamera e inquadrare il documento in questione. Successivamente, l’immagine fotografata verrà salvata in automatico in formato PDF sul device.

Il discorso è simile se si possiede uno smartphone o un tablet con a bordo il sistema operativo Android. In questo caso, molto spesso basterà recarsi nell’applicazione della fotocamera e ricercare l’impostazione Documenti. Con quest’ultima, in particolare, sarà possibile scattare una foto al vostro documento e salvarla successivamente in formato PDF. Qualora questa funzione non fosse presente nell’app della fotocamera del vostro device, basterà recarsi sul Google Play Store. Qui sono infatti presenti numerose applicazioni esterne che permettono di fare esattamente la stessa cosa.