La concorrenza nel mercato della rivendita di elettronica si è fatta tostissima, nelle ultime settimane le azienda hanno incrementato il livello degli sconti, riuscendo a raggiungere risultati impensabili fino a qualche settimana fa. Il volantino Carrefour attuale è disponibile in ogni singolo punto vendita, senza limitazioni o distinzioni sostanziali.

Fino al 13 dicembre, gli utenti potranno fare affidamento sul cosiddetto Spendi e Riprendi, un meccanismo già visto ed apprezzato in passato, tramite il quale è possibile ricevere buoni sconto completamente gratis. A differenza di quanto visto da Trony, in questo caso non sarà necessario raggiungere un determinato livello minimo di spesa, ma basterà scegliere uno dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino (anche più di uno).

Nel momento in cui si giungerà in cassa, l’addetto provvederà a consegnare un coupon del valore prestabilito, che potrà però essere speso solo in un secondo momento, non potrà essere applicato sul medesimo scontrino. Il successivo acquisto potrà anche essere legato a beni di prima necessità, non dovrà essere solo tecnologia.

Carrefour: gli sconti fanno paura

Al netto del meccanismo appena elencato, il volantino resta sicuramente molto interessante, e focalizzato sulla fascia media della telefonia mobile. Lo smartphone da consigliare è sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, un terminale in vendita a soli 299 euro, e da acquistare ad occhi chiusi se si vuole accedere alla connettività 5G, senza spendere cifre folli.

Tutti gli altri sconti della campagna promozionale di Carrefour sono raccolti qui sotto.