In queste settimane tanti studenti italiani sono ancora chiamati a svolgere le loro attività attraverso gli strumenti di didattica online. La seconda ondata del Covid e le relative restrizioni imposte dal Governo si sono abbattute anche su scuola ed università. Per questa ragione, diventa sempre più importante e strategica questa promozione messa in campo da TIM.

TIM per gli studenti: la migliore soluzione per la didattica da casa

Dalla scorsa primavera l’operatore nazionale ha lanciato la sua eLearning Card. Questa tariffa è stata ovviamente confermata anche in questo autunno, con le medesime condizioni commerciali.

Tutti gli utenti avranno a loro disposizione Giga illimitati per la navigazione internet. La connessione internet sarà garantita con con le principali applicazioni utili alla didattica a distanza. Grazie a eLearning Card gli abbonati di TIM potranno quindi connettersi con servizi quali Office 365, Zoom, Microsoft Teams, Google Suite for Education.

L’offerta di TIM dedicata a studenti e giovani studiosi è completamente gratuita. L’iniziativa però potrà essere attivata soltanto dagli abbonati che già hanno una SIM. Per sottoscrivere questa promozione sarà quindi necessario andare sul sito ufficiale di TIMparty ed accreditarsi con i propri dati personali. La eLearning Card sarà disponibile nella sezione chiamata VANTAGGI TIM.

Non ci sono condizioni particolarmente stringenti per questa promozione. La validità dell’offerta, dal momento dell’attivazione, è di un anno. Una volta trascorsi i dodici mesi, l’offerta sarà disattivata in automatico senza possibilità di rinnovo e senza costi aggiuntivi. L’iniziativa è ovviamente messa a disposizione da TIM per i clienti a tempo limitato.