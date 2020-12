Si conclude un nuovo anno ricco di grandi successi in casa Iliad. Qualora ve ne fosse la necessità, il 2020 ha rappresentato una sorta di conferma per il provider francese nel nostro paese. Per gli ultimi dodici mesi, l’operatore ha continuato a puntare sulla sua ricaricabile di riferimento: la Giga 50. La promozione è ancora oggi un vero punto di riferimento nel campo delle iniziative low cost.

Iliad, le migliori tariffe come alternative alla ricaricabile Giga 50

Il prezzo mensile per Giga 50 è di 7,99 euro con chiamate ed SMS senza limiti più 50 Giga internet. La Giga 50 però non è l’unica tariffa speciale di Iliad. Tutti i nuovi clienti che desiderano attivare una SIM con Iliad potranno anche beneficiare di due opzioni ulteriori.

La prima ricaricabile, da attivare attraverso il sito ufficiale, è la Giga 40. Gli utenti che optano per questa proposta dovranno pagare un costo di 6,99 euro ogni trenta giorni. le soglie di consumo per la promozione prevedono invece chiamate ed SMS verso tutti e senza limiti. Per internet, gli abbonati avranno 40 Giga con le reti 4G più 4 Giga utili per la connessione roaming in UE.

Sempre attraverso le pagine del sito ufficiale, sarà possibile sottoscrivere la seconda iniziativa aggiuntiva: la Iliad Voce. L’operatore con questa proposta mette a disposizione del pubblico solo chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili senza limiti temporali e di consumi. Il prezzo per il rinnovo è di 4,99 euro.

Per ambedue le promozioni, così come per la Giga 50, è previsto un costo di attivazione pari a 10 euro.