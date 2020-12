Continuano a circolare sui Social Network, malgrado tutto, tante Fake News sul Covid 19 e nello specifico su vaccino. Proprio ora che il momento è più critico, con le festività natalizie alle porte e finalmente la prospettiva della vaccinazione, si intensifica anche la lotta alle Fake News. D’altronde le persone che ancora sono dubbiose sulla bontà dei vaccini sono molte di più di quelle che ci si può aspettare.

Propio per questo motivo Facebook si è detta pronta ad aumentare il proprio impegno nella lotta alla diffusione di Fake News; e, in modo specifico, nel cercare di limitare qualsiasi campagna anti-vaccinazione proposta sul Social Network. A confermare questa nuova linea di interventi il The Guardian a cui un portavoce di Facebook ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Covid 19: l’impegno di Facebook nella lotta alle Fake News

Queste le parole del portavoce: “Alla luce della recente notizia che i vaccini Covid 19 saranno presto distribuiti in tutto il mondo, nelle prossime settimane inizieremo a rimuovere da Facebook le false affermazioni su questi vaccini che sono state smascherate dagli esperti di salute pubblica. Questo è un altro modo con cui applichiamo la nostra politica per rimuovere la disinformazione sul virus che potrebbe nuocere alla salute”.

Non è la prima volta che Facebook interviene in tal senso; ricordiamo infatti che già nella scorsa primavera i moderatori del Social Network erano impegnati nella lotta ai gruppi organizzati per la violazione del lockdown e quelli che incitavano a non rispettare il distanziamento sociale oltre che le ormai famose censure a politici illustri.