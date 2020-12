WhatsApp non ha risolto i problemi di spionaggio: esiste una nuova app

Gran parte degli utenti che ad oggi sono fedelissimi a WhatsApp sono passati attraverso un periodo di indecisione. Soprattutto quelli meno esperti e più scettici in merito al servizio hanno scelto in seguito di legarsi a questa piattaforma di messaggistica, la quale attualmente non ha nessun tipo di problema particolare. Ovviamente in passato ci sono state delle problematiche legate ad alcuni aspetti di cui ancora oggi qualcuno continua ad aver paura.

WhatsApp con il tempo ha migliorato moltissimi suoi aspetti riuscendo anche a debellare diversi fenomeni negativi che si ripetevano. Tra questi, oltre alle solite truffe, c’era anche lo spionaggio, con alcune applicazioni di terze parti che riuscivano ad entrare nelle chat altrui. Ora come ora tutto ciò non è più possibile, anche se nelle ultime ore qualcuno si starebbe lamentando di una nuova applicazione in grado di conoscere quelli che sono i movimenti nella chat.

WhatsApp, con questa nuova applicazione si possono conoscere i movimenti di tutti gli utenti

Tutti gli utenti WhatsApp sanno di avere tra le mani un servizio davvero interessante, il quale però accoglie anche utenti che non hanno altra intenzione che ficcare il naso nei vostri affari. Una situazione del genere si sta ripetendo con la nuova applicazione che prende il nome di Whats Tracker.

Questa consente infatti a chiunque la dovesse scaricare di conoscere i movimenti in entrata ed uscita per quanto riguarda gli orari. Se qualcuno vi spia con questa nuova applicazione, saprà l’orario in cui vi connettete o in cui vi scollegate da WhatsApp. Ovviamente l’applicazione, non essendo troppo invasiva, è ancora legale e permessa dalla legge. Inoltre il tutto è gratuito per gli utenti.