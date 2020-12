Sconto del 50% su ogni coppia di acquisti, questa è la base del nuovo volantino Trony che punta a risollevare le sorti dell’azienda, cercando in tutti i modi di riavvicinare gli utenti all’acquisto di prodotti di tecnologia generale, solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita.

Coloro che vorranno effettivamente approfittare di una soluzione estremamente interessante, potranno farlo recandosi nei vari negozi dislocati per l’intero territorio nazionale, non potranno collegarsi al sito ufficiale, o affidarsi a soluzioni differenti. Allo stesso modo, al superamento di un determinato taglio di spesa, l’utente potrà anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio affidarsi al cosiddetto Tasso Zero, pagando il dovuto tramite il proprio conto corrente bancario.

Trony: le offerte del volantino sono sempre alla portata di tutti

Il meccanismo che regola il volantino Trony prevede uno sconto effettivo del 50% sul prodotto meno caro di una coppia, per ottenere una simile riduzione, è importante ricordarlo, non sarà necessario raggiungere un determinato livello di spesa, ma l’utente sarà effettivamente costretto a scegliere uno dei prodotti contrassegnati.

Gli smartphone, purtroppo, non risultano essere coinvolti, di conseguenza tutte le riduzioni sono in parte fini a sé stesse. Nonostante ciò segnaliamo la presenza di un ottimo Samsung Galaxy S20 FE a 599 euro, passando anche per Oppo Find X2 neo, Oppo Find X2 Lite, Oppo A52 e Oppo A72, Xiaomi Redmi Note 9S e Xiaomi Mi 10T Lite.

Le altre offerte del volantino Trony sono disponibili direttamente qui sotto.