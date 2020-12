Comet non si ferma al Black Friday, ma vuole andare ben oltre, infatti in questi primi giorni del mese di Dicembre, l’azienda ha deciso di lanciare una serie di offerte speciali con le quali invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Per cercare di contrastare le crescenti concorrenti, quali sono ad esempio Unieuro o anche Esselunga, Comet propone una soluzione disponibile su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni particolari. Gli acquisti possono essere effettuati anche online sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere gratis la merce presso il proprio domicilio, a patto che la spesa sia di almeno 49 euro.

Comet: quali sono gli sconti da non perdere

Gli sconti da non perdere da Comet sono diversi, tra i migliori troviamo sicuramente Apple iPhone 11, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e da consigliare agli utenti che vogliono avvicinarsi al brand dell’azienda di Cupertino, puntando in alto, ma non in altissimo (infatti non è l’ultimo modello). Il suo prezzo è ad ogni modo più che ragionevole, saranno necessari 599 euro per l’acquisto.

Volendo invece puntare verso il mondo con sistema operativo Android, ecco arrivare l’ultimo Samsung Galaxy S20+, uno smartphone dalla qualità incredibilmente elevata, finalmente disponibile a prezzi non altissimi, saranno necessari 699 euro per il suo acquisto in versione no brand.

Tutti gli altri sconti del volantino Comet sono raccolti nel dettaglio qui sotto, ma affrettate la scelta, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per raggiungerne l’acquisto.