Elon Musk non è affatto uno sprovveduto quando si parla di innovare. Dopo la creazione di Tesla e SpaceX, il genio statunitense ora si dà da fare per un nuovissimo progetto che ha dell’incredibile. Stiamo chiaramente parlando del nuovo Hyperloop, un treno futuristico che ha in sé delle tecnologie ultramoderne che molto presto potrebbero permettere a milioni di persone di muoversi molto più velocemente di prima. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Hyperloop: la rivoluzione di Elon Musk sta per incominciare

L’invenzione di Elon Musk è stata concepita come un treno atipico, il quale possa garantire lo spostamento non solo più velocemente, ma anche inquinando molto meno. Tra tutti i progetti che ha in mente l’imprenditore statunitense, questo potrebbe essere tra i più importanti.

Hyperloop potrebbe percorrere molti chilometri grazie alla levitazione magnetica che, come detto prima, permetterebbe di ridurre sensibilmente l’inquinamento e di superare le velocità di trasporto registrate fino a questo momento. Addobbato da pannelli solari e freni con sistemi a recupero di energia, questo treno sarebbe in grado di produrre da sé energia necessaria per il suo mantenimento. Dunque, non avrà bisogno di affidarsi a fonti secondarie.

Il treno è decisamente innovativo per quanto riguarda il suo funzionamento e non solo, è anche molto adattabile dal punto di vista delle infrastrutture, quindi non è richiesta la costruzione di linee ferroviarie aggiuntive o sostitutive. Secondo quanto appreso recentemente, il nuovo progetto di Elon Musk, per quanto possa sembrare futuristico, ha ottenuto l’approvazione per lo studio sulla sua fattibilità.