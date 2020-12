Expert rientra tra i migliori rivenditori di elettronica, sopratutto per la qualità generale degli sconti che l’azienda decide di attivare, per avvicinare gli utenti all’acquisto. I suoi prezzi sono generalmente molto buoni, e garantiscono un risparmio quasi senza precedenti per la maggior parte di noi.

Il volantino corrente, come era lecito immaginarsi, è stato attivato sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale, tramite il quale però l’utente dovrà pagare le spese di spedizione per la consegna al proprio domicilio. Questo sarà necessario indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta, o dalla tipologia della merce acquistata, salvo indicazione differente.

Expert: questi sono gli sconti da sfruttare subito

Il periodo storico è importante, non solo perché ci stiamo avvicinando a grandi passi al Natale, quanto proprio per le difficoltà economiche della maggior parte della popolazione; per questo motivo ogni singolo sconto è importante, soprattutto se applicato ad un prodotto estremamente costoso come il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Originariamente lanciato sul mercato a più di 1300 euro, dopo circa 9 mesi dalla commercializzazione, stiamo iniziando a vedere i primi effetti del consueto deprezzamento, oggi da Expert sarà possibile raggiungerlo con un esborso finale di 1199 euro.

Di tutt’altra pasta sono invece i prodotti del calibro di Oppo Find X2 Lite, proposto a 329 euro, o Xiaomi Mi 10T Lite, in vendita a 319 euro, sono ottimi, però da consigliare all’utente che non pretende eccessivamente dal dispositivo mobile.

Il dettaglio del volantino Expert è disponibile direttamente qui sotto.