CoopVoce: nuova promo da 50GB a prezzo incredibile sul sito ufficiale

Oggi il panorama della telefonia mobile risulta estremamente variegato e allo stesso tempo molto fornito, vista la grande presenza di gestori. Questi sono diventati talmente numerosi che un utente, nel momento del cambio provider, prova il classico imbarazzo della scelta. Uno dei più quotati, anche se nessuno l’avrebbe mai detto tempo fa, è di certo CoopVoce.

Esatto, proprio quel gestore che durante gli scorsi anni è stato più volte bistrattato. Gli utenti non volevano assolutamente sottoscrivere una delle sue promozioni a causa dei pochi contenuti inclusi al loro interno. Nonostante i prezzi fossero molto bassi, minuti, SMS e giga non soddisfavano per nulla la richiesta. Adesso però la strategia è cambiata e CoopVoce mostra il meglio. Oltre al grande grado di affidabilità ci sono anche soluzioni davvero convenienti dal punto di vista quantitativo. Nel frattempo poi sembra che i vertici abbiano intenzione di migliorare quelle che sono le infrastrutture.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso

Questa nuova offerta è disponibile sul sito ufficiale e con tutto dalla sua parte. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori ed anche 1000 SMS.

Inoltre sono presenti anche 50 giga in 4G per la navigazione ed un prezzo stratosferico: sono 9,50 € al mese per sempre.