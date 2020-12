L’operatore WindTre mostra il suo sostegno agli studenti attraverso l’offerta Student con Easy Pay, alla quale abbina la nuova promozione Edu Time. Tutti gli utenti aventi età massima 20 anni possono usufruire delle due tariffe procedendo con la prenotazione online e richiedendo l’attivazione di una nuova SIM WindTre in uno dei punti vendita dell’operatore.

WindTre Student con Easy Pay ed Edu Time: ecco l’offerta dedicata agli studenti!

L’intento del gestore WindTre è quello di offrire agli studenti la possibilità di ottenere quanti più Giga di traffico dati senza dover sostenere spese eccessive. Attraverso la sua offerta WindTre Student con Easy Pay, infatti, permette di ricevere mensilmente 80 GB di traffico dati, oltre ai minuti e agli SMS illimitati verso tutti i numeri. Al rinnovo della tariffa richiede un costo di soli 9,99 euro. Inoltre, attraverso la promozione Edu Time consente di ricevere ben 50 GB di traffico dati extra da utilizzare per un mese dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 15:00, senza dover sostenere costi aggiuntivi. L’offerta WindTre Edu Time non necessità di costi di attivazione né costi di disattivazione. Sarà l’operatore ad attivare e disattivare automaticamente l’opzione.

I nuovi clienti, dunque, dovranno sostenere soltanto la spesa di attivazione della tariffa Student e il suo costo di rinnovo mensile. Le spese dovranno essere saldate tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Nel caso in cui si preferisca andare incontro al costo di rinnovo tramite credito residuo, i contenuti previsti dalla tariffa saranno ridotti e sarà possibile usufruire di: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB di traffico dati.