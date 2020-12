Si preannuncia una stagione molto interessante e ricca di offerte in casa WindTre. Già durante il Black Friday, l’operatore arancione ha messo a disposizione di abbonati e di nuovi clienti una ricca serie di iniziative per la telefonia, sia fissa che mobile.

La priorità dell’operatore è contrastare gli altri rivali sul piano delle ricaricabili low cost. Uno dei punti fermi, sotto questo punto di vista, sarà la ricaricabile WindTre Star+.

WindTre contro tutti: a Natale spopola la tariffa low cost con 100 Giga

Questa promozione di WindTre si conferma la migliore sul mercato con un suo pacchetto tutto incluso che prevede minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con la presenza di 100 Giga per la connessione internet.

Il prezzo di questa ricaricabile è di 7,99 euro ogni trenta giorni. La promozione di WindTre si conferma, in linea con le precedenti opzioni, una ricaricabile winback. Per questa ragione, la tariffa sarà disponibile solo ed esclusivamente per i clienti che effettuano portabilità e cambio numero telefono. Gli abbonati dovranno attivare quindi una SIM di WindTre portano il numero da altro operatore, tra cui Iliad, Vodafone e TIM.

La WindTre Star+ si configura in particolar modo come alternativa per la ricaricabile Giga 50 di Iliad. Rispetto alla promozione di Iliad, la tariffa di WindTre ha uno stesso costo mensile per il rinnovo. Al tempo stesso però la Star+ contempla soglie di consumo più elevante: i clienti del gestore arancione avranno quindi 100 Giga per la navigazione internet contro i 50 Giga messi a disposizione da Iliad.