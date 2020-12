Prima che il primo cellulare raggiunga le tasche dei bambini, genitori e figli potranno godere dei vantaggi e della sicurezza della connettività mobile, senza però avere accesso a Internet o ai social network.

La soluzione è attraverso un nuovo smartwatch, in questo caso il risultato di una collaborazione tra Vodafone e Disney con il marchio “Neo“. Da un lato, il dispositivo offre funzioni di controllo parentale e comunicazione per genitori e tutori tramite chiamate, messaggi e chat mentre, dall’altro, Neo offre la migliore esperienza di intrattenimento per bambini – e chissà, forse anche per gli adulti? Si potrà acquistare il prodotto stipulando un contratto con Vodafone della durata di ventiquattro mesi, per un canone mensile di 11 euro.

Neo, lo smartwatch Disney per bambini che anche gli adulti vorrebbero

Anche se Neo è pensato per essere indossato ed utilizzato dai più piccoli, è comunque abbastanza avanzato con il suo display AMOLED, processore Qualcomm e resistenza all’acqua. La scheda tecnica comprende:

Schermo 1.2 pollici AMOLED.

Processore Qualcomm 2500W.

Memoria RAM 512 MB.

Memoria interna 4 GB.

Fotocamera 5 MP .

Connettività: accesso alla rete mobile Vodafone .

Resistenza ad acqua e polvere IP68

Batteria: 470 mAh (fino a 24 ore di autonomia).

Grazie ai personaggi e ai contenuti Disney integrati, i bambini possono personalizzare la propria esperienza selezionando il “partner” che li guiderà nel corso della giornata, potendo scegliere tra personaggi come Minnie Mouse, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, Armored Avenger e The Child della recente serie di successo Disney+ The Mandalorian.

Neo permette di monitorare l’attività fisica e include un calendario e un’app per le previsioni meteo. Offre la possibilità di inviare messaggi, emoji e persino di effettuare chiamate vocali attraverso la rete Vodafone, con un elenco di contatti approvato dai genitori. I genitori possono limitare il tempo di utilizzo dello smartwatch, controllare la posizione dei bambini in qualsiasi momento ed avviare una video-chiamata grazie alla fotocamera incorporata.

La configurazione dello smartwatch avverrà tramite l’applicazione Vodafone Smart, e sia Vodafone che Disney hanno assicurato che Neo riceverà aggiornamenti gratuiti che implementeranno nuovi personaggi e funzionalità. Neo sarà disponibile in Italia entro i primi mesi del prossimo anno.