Netflix: a dicembre arrivano Detention, Mr Iglesias, Il caos dopo di te

Netflix: la piattaforma lancia grandi novità

Tra le novità troviamo Detention, Mr Iglesias, Il caos dopo di te.

La prima elencata (Detention) è una serie televisiva in streaming drammatica horror soprannaturale taiwanese, realizzata in collaborazione con Public Television Service e basata sull’omonimo videogioco sviluppato da Red Candle Games. L’uscita è prevista per il 5 dicembre 2020, ovvero domani.

La seconda in elenco è Mr Iglesias e narra le avventure del comico Gabriel Iglesias, un insegnante di storia delle scuole superiori che cerca in tutti i modi di sostenere gli studenti che non riescono a raggiungere i loro sogni e obiettivi.

Infine Il caos dopo di te è una serie tv ambientata in Galizia. È un mix tra dramma e suspense che ripercorre le vite delle due protagoniste, Raquel (Inma Cuesta), la nuova insegnante, e Viruca (Bárbara Lennie), la professoressa che ha fatto una tragica fine e che Raquel va a sostituire.