I siti di Euronics e Trony vanno in down; la causa del problema sono i continui accessi alla ricerca della Playstation 5, la nuova console di Sony. Com’è ormai noto ai più la PS5 è andata Sold Out prima ancora del suo lancio ufficiale avvenuto lo scorso 19 novembre.

Le cause della scarsità di console in circolazione sono in primis legate alla pandemia di Covid 19 che, come ha ammesso la stessa Sony, ha rallentato in modo incredibile la produzione di PS5; oltre a ciò va però precisato come la console Next Gen di Sony sia tra le più preordinate della storia. Sony sta facendo di tutto per cercare di risolvere il problema e ha garantito che la console presto tornerà disponibile.

Euronics e Trony: i siti sono presi d’assalto

E proprio a causa di questa penuria di unità che molti siti sono presi d’assalto ai primi sentori restock. È questo il caso di Trony e Euronics; gli store delle due catene di negozi specializzati sono stati intasati negli ultimi due giorni a per via della notizia della disponibilità di nuove console. Nella giornata del 3 dicembre la console è tornata disponibile intorno alle ore 10:00 ma già da molto prima gli utenti in fila per riuscire ad accaparrarsi la Playstation 5 erano oltre i 50’000 a fronte di un numero di console comunque limitato.

L’incredibile afflusso di visitatori ha causato il crash delle pagine che in breve tempo sono diventate irraggiungibili. Pare proprio che la febbre per la nuova Playstation 5 non accenni a placarsi e che tutti gli appassionati stiano staccando il Web nella speranza di reperire la propria console in vista delle feste natalizie.