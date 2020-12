Il WiFi 6 è in assoluto la tecnologia che sta rivoluzionando le connessioni wireless. Noto anche come 802.11ax, la nuova generazione di WiFi è stata attivata ufficialmente lo scorso Dicembre 2019, data in cui è stata ultimata ufficialmente la messa in funzione del nuovo standard.

Da un punto di vista tecnico, il nuovo WiFi 6 introduce importanti migliorie in termini di prestazioni. Quest’ultimo, infatti, ha una velocità di trasmissione nettamente superiore alle classiche connessioni wireless che utilizziamo oggi, si parla circa del 37% in più rispetto al classico WiFi 5 (802.11ac). Ma quali sono i vantaggi e le funzionalità che caratterizzano questo nuovo standard? Scopriamole di seguito.

WiFi 6: cosa cambia con l’introduzione del nuovo standard

Le nuove tecnologie introdotte con il WiFi 6 avranno un impatto immediato nelle zone in cui le reti risultano essere maggiormente congestionate. Quest’ultimo, di fatto, nasce dall’idea di offrire un nuovo standard che, con l’avanzare delle tecnologie IoT, permetta di evitare il problema della sovrapposizione nella copertura dei dispositivi connessi alla rete.

In particolare il WiFi 6 introduce le seguenti funzionalità innovative: