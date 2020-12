Il 2021 potrebbe essere un anno importantissimo per i destini di WhatsApp. Gli sviluppatori stanno lavorando incessantemente a nuove idee per la piattaforma di messaggistica. Oltre ad alcuni piccoli ma significativi upgrade che arriveranno a breve (ad esempio, la presenza dei messaggi in grado di autodistruggersi), in pentola bollono anche novità molto più sostanziose.

WhatsApp, per il 2021 avanza il progetto della super chat

Il legame che unisce WhatsApp a Facebook è oramai accertato. Dal 2014, quando ciò il social network ha acquistato ufficialmente la chat di messaggistica istantanea, vi è un rapporto molto stretto tra le due piattaforma. Questa vicinanza tra le principali app di Mark Zuckerberg potrebbe concretizzarsi ancora di più nel corso dei prossimi mesi.

Da alcune settimane, il gruppo dei leaker di WABetaInfo insiste sulla possibilità di un aggiornamento a dir poco rivoluzionario per WhatsApp. In piena collaborazione con Facebook ed anche con Instagram, gli sviluppatori di WhatsApp potrebbero infatti dar vita ad una vera e propria super chat.

L’obiettivo degli addetti ai lavori è quello di creare una piattaforma unica su cui far confluire tutte le principali comunicazioni, da WhatsApp, da Instagram ed anche da Facebook Messenger. Insomma, un grande centro per una chat unica.

Il possibile upgrade ha già diviso il pubblico di WhatsApp. Al nutrito gruppo dei favorevoli, infatti, si aggiunge una folta schiera di utenti che non apprezza per nulla questa novità drastica. Sui vari forum di genere, in tal senso, non mancano le voci dei dissidente che reclamano con insistenza l’indipendenza assoluta tra WhatsApp ed altri social.