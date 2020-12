Smartphone: svelato il valore insormontabile di alcuni modelli datati

In quest’ultimo decennio, i nostri smartphone hanno subito un’evoluzione radicale, infatti da semplici cellulari sono divenuti veri e propri computer a portata di mano. Tramite i nostri Device infatti al giorno d’oggi, chiunque ha la possibilità di godere di molteplici funzionalità presenti in questi piccoli gioielli tecnologici come ad esempio guardare un film, giocare, lavorare e fare molto altro ancora

Sicuramente la vastissima gamma di funzionalità che offrono gli smartphone oggi giorno, qualche anno fa ce la “sognavamo” infatti le uniche funzionalità garantite dai nostri vecchi cellulari consistevano nel chiamare e inviare SMS.

Ma come direbbe steve jobs

“Gallina vecchia fa buon brodo”

Sembra che proprio alcuni di questi reperti storici abbiano un valore decisamente notevole.

Vediamo ora quali sono i bei vecchi cellulari più richiesti dai collezionisti.

Smartphone: le curiosità sui modelli speciali

Nell’elenco non può certo mancare l’indistruttibile Nokia 3310!

Introdotto nel 2000 da Nokia, il 3310 è sicuramente il Robocop dei cellulari resistenti. Basti pensare che la sua batteria la carica completa del può durare persino 4/5 giorni. Attualmente il valore di mercato è di 40 euro ma, se custodito con particolare grazia e cura i collezionisti sono pronti a spenderne anche 130.

Da non omettere in nessun modo un altra vera e propria chicca che rende questo carrarmato tecnologico davvero straordinario, vale a dire una delle primissime versioni del tanto amatissimo “Snake”

Il prezzo di mercato di un passato prodotto di punta firmato Ericsson ovvero il il T28, fratello maggiore del T20,ammonta a meno di 100 euro. Ma se tenuto in ottime condizioni, però, il suo valore si può innalzare notevolmente

Motorola-DynaTac-8000x

Pensate che di questo telefono firmato Motorola , che avrete di certo notato in qualche pellicola americana sono state vendute appena 300.000 unità in tutto il mondo. Per questo motivo il suo valore supera di molto i 1000 euro.

Apple iPhone 2G

iphone-2g-2007

Uno dei primissimi gioielli jobseriani, l’iPhone 2g si trova attualmente sul mercato al valore di 300 euro ma se tenuto in ottime condizioni può superare anche i 1000 euro.

Mobira Sentaor

A primo acchitto potrebbe sembrare una radio da spiaggia, ma il Mobira Senator è un vero pezzo di storia targato Nokia. Lanciato nel lontano 1981 questo vecchio telefonino, grazie alle sue gigantesche dimensioni, può superare oltre i 1000 euro di valore