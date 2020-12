SIM speciali: i numeri che potrebbero farvi guadagnare una bella cifra

Non tutti sono a conoscenza delle SIM speciali. Ovviamente ai collezionisti però non sfugge niente, anzi, questi non aspettano altro che la vendita delle smart card più rare. Perché definirle tali? Semplicemente perché ognuna di queste si distingue dalle altre per via di una caratteristica che altro non è che la sequenza di numeri posti in una combinazione speciale compresa addirittura di lettere al suo interno.

Nell’ultimo periodo dunque le aste tenute dai collezionisti del settore hanno sfiorato cifre altissime, arrivando persino a migliaia di euro.

SIM speciali: l’asta delle smart card più interessanti Le aste sopra citate non sono così facili da raggiungere in quanto è sempre più raro accedere a SIM speciali di un valore del genere. La probabilità di scoprire sequenze particolari è sempre meno comune. Ad ogni modo durante alcune delle aste in tema queste vengono nuovamente coniate. Tra le più diffuse soprattutto in tal caso vediamo le aste di beneficenza, che hanno come obiettivo l’aiuto nei confronti dell’Istituto di Ricerca contro i Tumori In Italia. A queste anche le famose compagnie TIM, Vodafone, Wind e H3G hanno aderito, guadagnando così: 2.210 euro guadagnati a favore della SIM 339 YYXXXXX coniata da TIM;

8.600 euro guadagnati a favore della SIM 33Y XXXXXXX sempre coniata da TIM ;

; 1920 euro guadagnati a favore della SIM 342 XXXXXYY coniata da Vodafone;

856 euro guadagnati a favore della SIM 320 XYZYZYZ coniata e devoluta da WIND Italia;

343 euro guadagnati a favore della SIM 393 XY9XXY9 coniata e devoluta da H3G. Ci teniamo a ricordare che, alla fine i numeri “goldnumber” possono raggiungere cifre come 20 mila euro in alcuni casi.