Amazon Prime Video ha pubblicato moltissime serie TV differenti nel periodo recente. Alcune di queste sono già dei cult da tempo e abbiamo deciso di selezionarne tre in particolare, con un unico filo conduttore: la famiglia. Modern Family, Desperate Housewives e Shameless raccontano in un certo senso tutte quante di questo argomento. Ciascuna però, lo fa in maniera molto diversa dalle altre.

Modern Family, Desperate Housewives e Shameless: tre serie cult

Modern Family è una serie ormai conclusasi dopo 11 stagioni la quale ha avuto un immenso successo. Si tratta di una Situation Comedy durata più di 10 anni che racconta le vicende della numerosissima famiglia Dunphy. Attraverso un falso documentario, entriamo nella vita di 3 diversi nuclei familiari, facenti parte dello stesso albero genealogico. La serie ha avuto un successo tale che in diversi paesi esteri sono stati realizzati dei remake. Premi, riconoscimenti e altro hanno reso questa serie, la cult che è diventata.

Desperate Housewives è una serie del tutto diversa. Vanta 8 stagioni e si è ormai conclusa da molti anni. La storia qui, è ambientata nell’inventato quartiere chiamato Westeria Lane. Un paradiso di villette a schiera in cui abitano tante famiglie diverse, tutte apparentemente perfette. Ma sotto alla coltre di perbenismo e ipocrisia, si nascondono segreti, omicidi e sensi di colpa.

Shameless è invece la tipica serie TV che racconta drammi familiari in stile dramedy. Dopo ben 10 stagioni, i fan fremono per l’imminente arrivo dell’undicesima stagione, questo mese negli Stati Uniti e successivamente anche nel resto del mondo. La serie è tratta dall’omonima serie britannica andata in onda diversi anni prima. Di certo, coloro che amano la famiglia Gallagher, non vedono l’ora di conoscere i nuovi episodi.